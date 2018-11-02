İzmit'te yol ve çevre çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi'nin mahalle ve köylerdeki çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Yenidoğan'da merdiven, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldırım, Gökçeler Köyünde de yol açma çalışması yapıldı.

Yetkililer, Yenidoğan Mahallesi Akyıldız Sokak'ta 80 metre, Kaleüstü Sokak'ta da 90 metre uzunluğundaki merdiven çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi Aydın Sokak'ta 100 metre uzunluğunda yaya kaldırımı yapıldı. Buradaki çalışmada da 135 metrekare parke ve 100 metre bordür kullanıldığı kaydedildi. Ekiplerin Gökçeler köyündeki 200 metre uzunluğundaki yol açma çalışması da tamamlandı. Yeni açılan yola 5 bin ton stabilize serildiği bildirildi.

Öte yandan İzmit'te çevre temizliğine de önem veriliyor. İzmit Belediyesi yetkilileri denetleme yaparak, çevre kirliliğine neden olan şahısları tespit ediyor ve cezai işlem uyguluyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yaptıkları denetimlerde 7 kişi hakkında cezai işlem yapıldı. Yetkililer, 7 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine istinaden 259 TL para cezası kesildiğini belirterek, “Çevreyi kirletenleri affetmemiz mümkün değil” dedi.