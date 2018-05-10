İzmit’te yüzme bilmeyen kalmasın

Yaklaşık 4 bin öğrencinin sertifikası düzenlenen törenle teslim edildi. Törene İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz, Ayazma Mahalle Muhtarı Selami Şener, okul müdürleri, öğretmenler ile veliler katıldı.

Törende konuşma İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından gerçekleştirildi. Gençlerin donanımlı yetişmelerinin çok önemli olduğunu dile getiren Doğan, “Yavrularımız bizim gördüğümüz yoklukları görmesin diye çalışıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların bilgili, donanımlı yetişmeler çok önemli. Göreve ilk geldiğimiz günden beri çocuklarımız, gençlerimiz için projeler hazırlıyoruz” dedi.

Türkiye çocuklarının, Avrupa çocuklarından hiçbir eksiğin olmadığına da dikkat çeken Doğan, “Öğrencilere bisikletler, tabletler, basketbol topları dağıtıyoruz. Bizim çocuklarımızın Avrupa’nın, dünyanın gelişmiş ülkelerinin çocuklarından hiçbir eksiği kalmasın, hatta fazlası olsun istiyoruz. Kocaeli’nin ilk aquparkını siz çocuklarımız için yaptık. Burada binlerce çocuğumuz yüzme öğreniyor. Hedefimiz İzmit’te yüzme bilmeyen tek bir çocuk bırakmamaktır. İnşallah sizlerin aranızdan Türkiye, Avrupa, dünya hatta olimpiyat şampiyonları çıkar. Buna ben gönülden inanıyorum. Biz, sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Türkiye’miz, şehrimiz, mahallemiz dünden daha iyi. 15 yıl öncesinden daha iyi. Eskiden bu güzelliklerin hepsi birer hayaldi” diye konuştu.

Birlik, beraberlik ve çalışma vurgusu da yapan Doğan, “Ülkemizdeki güzel gelişmeler Türkiye düşmanlarını kıskandırıyor. Bunun için de içte dışta engeller çıkartmaya çalışıyorlar. Onların bütün çabalarına, oyunlarına rağmen çıktığımız bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız hatta geçeceğiz de. Yeter ki çok çalışalım, bir ve beraber olalım. Bizler ne kadar çalışır, birlik ve beraberlik içinde olursak ülkemiz o kadar daha güçlü ve zengin olur. Bizler dünyaya hükmetmiş bir nesilden geliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı mücadele vermiş, binlerce şehitler vererek bu vatanı bizlere emanet etmişler. Bizlere düşen emanete en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Bugün Avrupa Recep Tayyip Erdoğan’ı istemiyor. Neden istemiyorlar, ülkemiz daha da güçlendiği için istemiyorlar. Türkiye’nin güçlenmesi işlerine gelmiyorlar. Onlar eski güçsüz Türkiye istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığında Türkiye dünyada sözü geçen, mazlumların umudu olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmalarına ardından sertifikalar teslim edildi.