İzmit'te zabıtalar denetimlerini sürdürüyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım, çevre kirliliği, seyyar satıcı denetimlerinin yanı sıra semt pazarlarında da kontrollerde bulunuyor. Şehrin dört bir yanındaki kontroller sırasında görsel kirlilik oluşturanlara da engel olan İzmit Zabıtası, duvarlara, elektrik direklerine, trafolara afiş asanlar, kaldırımlara, yol kenarlarına atık bırakarak görsel kirlilik oluşturanlar hakkında da yasal işlem yapıyor. Ekipler, astıkları afişlerle kent estetiğini bozan 65 afişi kaldırırken şehrin çeşitli yerlerindeki 62 olumsuzluğa da müdahalede bulundu. Özellikle şehir merkezinde seyyar satıcılarla mücadeleyi hızlandıran Zabıta yetkilileri, 11 satıcı hakkında işlem yaptılar. Yetkililer, kanunda belirtilen şartları taşımayan ve sağlık koşullarını göz önünde bulundurmadan satış yapan seyyar satıcılarla ilgili mücadelenin en etkin şekilde devam edeceğini söylediler.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında da kontrollerde bulunuyorlar. Ekipler, kapalı ve semt pazarlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde pazarın ve tezgahların düzeni, kılık kıyafet, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı, hijyen, temizlik, terazilerin uygunluğunu ve fiyat etiket kontrollerinde bulundular. Zabıta yetkilileri, eksiklikleri bulunan esnafların uyarıldığına ve denetimlerin periyodik olarak devam edeceğine ifade ettiler.

Yetkililer, kaldırımların yayalara ait olduğunu hatırlatarak, “Bazı araç sürücüleri, iş yeri sahipleri kaldırımları işgal etmektedir. Yaptığımız kontrollerde kaldırımların işgal edilmemesi konusunda önce uyarıda bulunuyoruz. Uyarıları dikkate almayanlar hakkında da Kabahatler Kanununa göre işlemde bulunuyoruz” dediler.