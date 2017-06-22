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22 Haziran 2017 13:29

İzmit’ten Bursa’ya kültür gezileri

İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Bursa’ya her gün kültür gezisi düzenleniyor.

İzmit’ten Bursa’ya kültür gezileri

22 Haziran 2017 13:29


İzmit Belediyesi’nin Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen Bursa gezisi haftanın 7 günü yapılıyor ve geziye 4 ay içinde 5 bin 500’e yakın İzmitli katıldı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine Ramazan ayı boyunca da kültür gezilerininim düzenlendiğini söyleyen yetkililer, “Bursa gezilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Her mahalleden 50 kişi, özel olarak hazırlanan otobüs ile İzmit’ten alınıp Bursa’ya götürülüyor. Sabah erken saatlerde Bursa’ya ulaşan ekip, rehber eşliğinde tarihi ve kültürel yerleri geziyor. Sırasıyla Cumalı Kızık Köyü, Tophane, Saat Kulesi, Osmangazi, Orhangazi Türbeleri, Emir Sultan Camii ve Türbesi, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Koza Han (Tarihi İpekçiler Çarşısı), Ulu Cami gezilip iftar da Bursa’da yapılıyor. Geziye katılanlar iftardan sonra İzmit’e geri dönüyor. Bursa kültür gezileri Ekim ayı sonuna kadar devam edecek” dediler.


Kültür gezilerinden oldukça memnun kalan vatandaşlar, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.




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