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İzmit'ten herkese psikolojik destek

İzmit Belediyesi, ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.


Cephanelik'teki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içeresindeki İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi'nde bulunan psikolog yaklaşık 3 yıldan beri aile danışmanlığı ile bireysel danışmanlık hizmetinde bulunuyor. Randevulu sistemle hizmet veren İzmit Belediyesi yetkilileri, “Toplumun huzur ve mutluluğu, ailenin huzur ve mutluluğuna bağlıdır düşüncesinden hareketle ailenin kutsallığını korumak ve şehrimizde sorun yaşayan ailelere destek olmak en büyük amacımdır. Belediye Başkanımızın talimatıyla 2015 yılında faaliyete geçen Aile Rehberlik Merkezinde bugüne kadar 607 bireysel, 642 aile danışmanlık hizmeti verildi. Aile Rehberlik Merkezi bünyesinde oyun terapi ve filial terapi uygulamaları için çalışmalara da başlandı. Bu hizmetle ailelere çocuk yetiştirme konusunda büyük destek de sağlanacak” dediler.

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