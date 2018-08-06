İzmit’ten Kızıltepe’ye dostluk parkı

2 yıl önce İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın hizmet danışmanı olarak atanmasıyla bölgeye yapılan saysız hizmetlere bir yenisi daha eklendi.

16 dönümlük arazi üzerine yapılan ve 320 metre yürüyüş yolu, 320 metre bisiklet yolu, toplam 280 metrekare 2 adet oyun alanı, 100 metrekare kondisyon alanı, 630 metrekare piknik alanı ve pergolalı açık dinlenme alanları bulunan parkın açılışına Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mardin Valisi Mustafa Yaman, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kızıltepe Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Odabaş, Ak Parti İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kızıltepe Başkan Yardımcısı Cevdet Topal, İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, Mardin Anadolu İller Derneği Başkanı Necmettin Kaya, Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, ilçe belediye başkanları, İzmit ve Mardin sivil toplum kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, “İzmit Belediye Başkanımızı hizmet danışmanlığı görevlendirmesi sonrası hep yanımızda hissettik. Hem Kızıltepeli hemşerilerimize hem de diğer bölgelerden gelen vatandaşlarımız için park yaptılar. İzmit’teki hemşerilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Büyük bir mutluluk ve heyecan içinde olduklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan yaptığı konuşmasında “Her gelişimizde Mardin’imizi, Kızıltepe’mizi ayrı bir güzel görüyoruz. . İzmit demek Kızıltepe demek. Hep birlikte mutlu olabiliriz. Buradaki çocuklarımız böyle güzel parklarda olursa, biz mutlu oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerinde başlatılan bu çalışmalara bizde kayyum danışmanlığı olarak destek veriyoruz. Ne yazık ki yıllardır vatandaşlarımızın hizmeti için ayrılan kaynaklar onların mutsuzluğu için kullanılmış. Artık o günler geride kaldı. Genelde hükümetimizin destek ve teşvikleri, yerelde de bizlerin çalışmalarıyla artık batıda ne varsa buradalar da var” şeklinde konuştu.

Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş’ta yaptığı konuşmasında, “İzmit Belediyemiz, hem maddi hem manevi anlamda şehrimize çok büyük desteklerde bulundu. Bu gün bunların meyvelerini hep birlikte görüyoruz. Ben kendilerine hem Kızıltepe halkı adına, hem belediye çalışanları adına, hem de şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu. Açılışın ardından protokol üyeler parkı gezdi. Doğan açılış sonrası bisiklet yolunda gençlerle birlikte bisiklet sürdü.

Park açılışı sonrası Başkan Doğan ve beraberindekiler Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Millet Kıraathanesini ziyaret etti. Heyet daha sonra Kızıltepe Gençlik Merkezi ve Kızıltepe Kadın Yaşam Merkezlerine giderek gençlerle ve kadınlar bir süre sohbet etti. Doğan, daha sonra projesi İzmit Belediyesi tarafından oluşturulan ve yapımı tamamlanmakta olan Kızıltepe Kapalı Pazar alanında incelemelerde bulundu.