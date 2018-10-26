İzmit'ten taziye çadırı hizmeti

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlanan taziye çadırı hizmeti sayesinde vatandaşlar özellikle yağışlı havalarda rahat bir nefes alıyorlar. Yetkililer biri 30 diğeri de 50 kişilik taziye çadırının haftanın 7 günü ihtiyaç sahiplerinin emrinde olduğunu belirterek “ İzmit Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mutluluğuna da üzüntüsüne de ortak oluyoruz. 10 yıla yakın zamandır cenaze evlerine yemek hizmetimizin yanı sıra 2 yıldan beri de taziye çadırı ile vatandaşlarımızın acısına ortak olmaya çalışıyoruz" dedi. Vatandaşlar da İzmit Belediyesi'ne bu hizmeti için teşekkür ettiler.