İzmit’ye her yıl 100 çöp konteyneri kullanılamaz hale getiriliyor

İzmit Belediyesi tarafından şehrin her noktasına yerleştirilen yeni nesil çöp konteynerleri sorumsuz vatandaşlar tarafından kullanılmaz hale geliyor. Ortalama maliyeti 3 bin 500 lira olan konteynerler içerisine atılan yanıcı ve delici atıklar tarafından zarar görüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Konteynerler üzerine uyarılar olmasına rağmen ya bilmeyerek, ya da kasıtlı olarak atılmaması gereken atıklar atılarak zarar veriliyor. Her yıl kasıtlı ve bilinçsiz kullanım yüzünden 100’e yakın konteyner hurdaya çıkıyor” dedi.