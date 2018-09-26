Jandarma ekipleri, okul bölgelerinde suça göz açtırmıyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde 100 araç kontrol edildi, 214 kişinin kimliği sorgulandı.

Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenicilerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, çalışmalar kapsamında sorumluluklarında olan olan bölgelerdeki okullarda uygulama gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 100 araç durduruldu, 214 kişinin kimliği sorgulandı. Ekipler tarafından yapılan ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kontrollerin öğrenci güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.