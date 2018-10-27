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Jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dikkatinden kaçamadı.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dikkatinden kaçamadı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor. Yeni eğitim döneminin de başlaması sonrasında denetimlerini artran ekipler, son olarak helikopter destekli,hatalı sürücülerin caydırılması amacıyla yollara çıktı. Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri helikopterle Kandıra-İzmit Yolu Sarı Hocalar mevkii ve Dalca ayrımlarında yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücüler, cezadan kurtulamadı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Haluk Saygılı ve Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Astsubay, Başçavuş Ahmet Güleç'in de takip ettiği denetimlerde helikopterlerle belirlenen hatalı sürücüler, ekipler tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı.


Hava destekli denetimlerin, devam ettirileceği bildirildi.

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