Jandarma ekiplerinin takibi ormandaki zehir tarlasını ortaya çıkardı

Kocaeli’de jandarma ekipleri, görev alanları içerisinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gölcük İlçe Jandarman ekiplerince başlatılan incelemede, Lütfiye köyünde ormanlık alan içerisine Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen alana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, ormanlık alanın içerisine ekilmiş halde 2 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler yaptıkları incelemede, uyuşturucu tarlası haline getirilen ormanlık alanda, Hint kenevirlerinin sulanması için büyük varillerin kullanıldığını belirlediler.

Gölcük’te tek seferde en fazla Hint keneviri ele geçirilen operasyonda teker teker sökülen 2 bin 550 kök Hint keneviri ekipler tarafından imha edildi. Jandarma ekipleri, ormanlık alana Hint keneviri eken kişi veya kişilerin tespit edilmesi için inceleme başlattı.