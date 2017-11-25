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25 Kasım 2017 16:16

Jandarma kadına şiddete dikkat çekmek için karanfil dağıttı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle seyahat eden kadınlara karanfil dağıttı.

Jandarma kadına şiddete dikkat çekmek için karanfil dağıttı

25 Kasım 2017 16:16


Kocaeli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Kocaeli genelinde seyahat eden kadın sürücü ve yolcuları durdurarak karanfil ve bilgilendirme broşürü dağıttı. Karanfil ve broşürleri Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’da görev yapan kadın astsubaylar tarafından dağıtıldı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıtan Astsubaylar, vatandaşlara çevrelerindeki kadına yönelik şiddet olaylarına kayıtsız kalmaması için bilgilendirme yaptı.


İlk defa jandarmanın yaptığı böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını belirten kadın sürücü ve yolcuklar, yapılan uygulamadan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.




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