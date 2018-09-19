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Jandarmadan okul servislerine denetim

KOCAELİ(İHA) –İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İzmit ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, okul servis araçlarını denetledi.

KOCAELİ(İHA) –İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İzmit ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, okul servis araçlarını denetledi.


İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında öğrencileri korumak için okul çevresinde emniyet ve jandarma personeli tarafından başlatılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev bölgelerinde çalışan okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde emniyet kemeri ve evrak kontrolü yapan ekipler, öğrencilere bilgilendirmelerde bulundular. Yapılan uygulamalardan memnun kalan veliler ve öğrenciler ise Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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