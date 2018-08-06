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06 Ağustos 2018 15:27

Jandarmanın dikkati ormana dikilen Hint kenevirlerini ortaya çıkardı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan aramalarda, saksı içerisine ekilmiş 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmanın dikkati ormana dikilen Hint kenevirlerini ortaya çıkardı

06 Ağustos 2018 15:27


Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gelen ihbarları değerlendiren jandarma ekipleri, Gölcük Selimiye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda arama yapıldı. Ormanlık alanı didik didik arayan ekipler, saksılara dikilmiş halde 22 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri, bölgenin polis bölgesi olması nedeniyle Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hint kenevirlerini ormanlık alana eken kişi veya kişilerin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.




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