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Japonya Prensesi Osmangazi köprüsünde hatıra fotoğrafı çekildi

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Kocaeli ile Yalova’yı birleştiren Osmangazi Köprüsü’nde incelemelerde bularak köprü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Kocaeli ile Yalova'yı birleştiren Osmangazi Köprüsü'nde incelemelerde bularak köprü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile birlikte Osmangazi Köprüsü'nün yapılışını anlatan bilgilerin ve maketlerin yer aldığı Osmangazi Köprüsü Teknoloji Müzesini gezdi. Ziyarette Mikasa'ya Vali Aksoy'un yanısıra Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. Müdürü Hüseyin Bozkurt eşlik etti. Prenses Mikasa ziyarette ilk olarak Yalova “Osmangazi Köprüsü” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserlerinin yer aldığı resim sergisini gezdi.


Vali Hüseyin Aksoy ile birlikte Osmangazi Köprüsü Teknoloji Müzesini gezerek, yetkililerden bilgi alan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, köprü manzarasında Aksoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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