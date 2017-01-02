Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 11:31

Kabaoğlu’nda şuyulaşdırma sıkıntısı çözüldü

Kabaoğlu’nda şuyulaşdırma sıkıntısı çözüldü

02 Ocak 2017 11:31

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, şuyulandırma sonucunda hak sahiplerine tapularını teslim etti.
İzmit Belediyesi tarafından Kabaoğlu merkezde 119 hektarlık alanda gerçekleştirilen şuyulandırma sonucunda hak sahiplerine tapuları İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından verildi. Şuyulandırma çalışmasında, 507 kişiyi ilgilendiren 364 adet parsel üretildiği, ayrıca bölgede 1 adet ortaokulu, 2 adet ilkokul, 1 adet pazar alanı, 2 adet ibadet yeri, 48 adet park yeri, 1 adet sosyo kültürel alan, 1 adet sağlık tesisi alanı, 1 adet kreş alanı, 1 adet belediye hizmet alanı, 2 adet teknik altyapı alanıyla 1 adet spor tesisi alanı ayrıldığı kaydedildi.
Kabaoğlu muhtarı Ali Akbaş ile hak sahiplerinin yer aldığı tapu dağıtımında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ”Yeni tapularınız hayırlı uğurlu olsun. İzmit Belediyesi olarak şuyulandırma çalışmasının her aşamasında sizlerle istişarelerde bulunduk. Kabaoğlu’nda oldukça şeffaf ve memnuniyetin en yüksek olduğu bir çalışmayı yaptık. Bu tür işler kolay olmuyor. Bundan sonra, içiniz rahat bir şekilde nerede ne yapacağınızı bileceksiniz. Bu tür çalışmalar, yapıldığı yerlere değer kazandıran çalışmalardır. Şuyulandırma yapılan bölgede belki 5 sene sonra yeni bir şehir oluşacak. Allah güle güle, çoluk çocuklarınızla huzur içerisinde oturmayı nasip etsin” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
8
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    8°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç