İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo hırsızları suç üstü yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın duvarında bulunan 50 bin TL değerindeki bakır elektrik kabloları keserek çalmak isteyen 3 hırsız suç üstünde yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın duvarında bulunan 50 bin TL değerindeki bakır elektrik kabloları keserek çalmak isteyen 3 hırsız suç üstünde yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, İnönü Mahallesi, Gebze Organize Sanayi yolunda bulunan bir fabrikada 6 Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında bir hırsızlık olayı meydana geldi. 3 şahıs fabrikanın yan duvarında bulunan tahmini değeri 50 bin TL olan bakır elektrik kablolarını çalmak için kesti. Bu sırada durumun çevredeki güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesiyle polis ekiplerine haber verildi.


İhbar üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Bir süre zanlıları takip eden ekipler düzenledikleri operasyonla üç şahsı suç üstünde yakaladı.


Yakalanarak Asayiş Büro Amirliğine getirilen L.B. (31), E.Y. (39) ve H.T. (31) soruşturma için gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.