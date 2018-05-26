Kaçak midye avcılarına baskın

Edinilen bilgiye göre, görevli oldukları güzergahta devriye gezen zabıta ekipleri, denizde avlanan kaçak midye avcılarını fark etti. Şahıslar, avladıkları midyeleri doldurdukları torbaları araçlarına yüklemek üzereyken zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Bölgede avlanmanın yasak olduğu uyarısını yapan zabıta ekipleri daha sonra yakalanan midyelere el koymak isteyince şahıslar zorluk çıkardı. Polis ekiplerinin bölgeye gelmek üzere olduğunu öğrenen şahıslar, midyeleri bırakarak kaçtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından, kaçak midye avcılarının denizden topladıkları midyelere el konuldu. Yaklaşık 100 kilogram midyeye el koyan büyükşehir zabıta ekipleri, midyeleri denize bırakmak üzere araca yükledi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren deniz motorları ile denize açılan zabıta ekipleri, kaçak yolla avlanan midyeleri tekrar denize bıraktı. Körfezdeki canlı türlerinin artması için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, bu tür kaçak avlanan avcılara da göz açtırmıyor.