Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 10:36

Kaçak midye avcılarına baskın

Kocaeli Körfezinde koruma altındaki kuş gözlem merkezi sınırlarında kaçak midye avcılığı yapan 6 kişi büyükşehir zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak midye avcılarına baskın

26 Mayıs 2018 10:36


Edinilen bilgiye göre, görevli oldukları güzergahta devriye gezen zabıta ekipleri, denizde avlanan kaçak midye avcılarını fark etti. Şahıslar, avladıkları midyeleri doldurdukları torbaları araçlarına yüklemek üzereyken zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Bölgede avlanmanın yasak olduğu uyarısını yapan zabıta ekipleri daha sonra yakalanan midyelere el koymak isteyince şahıslar zorluk çıkardı. Polis ekiplerinin bölgeye gelmek üzere olduğunu öğrenen şahıslar, midyeleri bırakarak kaçtı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından, kaçak midye avcılarının denizden topladıkları midyelere el konuldu. Yaklaşık 100 kilogram midyeye el koyan büyükşehir zabıta ekipleri, midyeleri denize bırakmak üzere araca yükledi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren deniz motorları ile denize açılan zabıta ekipleri, kaçak yolla avlanan midyeleri tekrar denize bıraktı. Körfezdeki canlı türlerinin artması için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, bu tür kaçak avlanan avcılara da göz açtırmıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç