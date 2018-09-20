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Kaçak sigara satan büfeye Kocaeli polisinden operasyon

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından bir büfeye düzenlenen operasyonda bin 255 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından bir büfeye düzenlenen operasyonda bin 255 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yüzbaşılar Mahallesi istiklal Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B. isimli bir vatandaşa ait büfede kaçak sigara satıldığı istihbaratını alan Gölcük İlçe Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.


Savcılık kararıyla büfede arama yapan polis ekipleri, bin 255 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ele geçirilen sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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