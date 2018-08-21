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21 Ağustos 2018 11:10

Kaçarken duvardan düşen kurbanlık 3 saatte kurtarıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sahibinin bağladığı yerden ipini kopartarak kaçan kurbanlık, 2 buçuk metre yükseklikten düştü.

Kaçarken duvardan düşen kurbanlık 3 saatte kurtarıldı

21 Ağustos 2018 11:10

Kurbanlık dana, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeref Soysal’a ait yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki kurbanlık dana, gece saat 03.00 sularında sahibinin bağladığı yerden ipini kopartarak kaçtı. Kurbanlık dana kaçmaya çalıştığı esnada yaklaşık 2 buçuk metre yükseklikteki istinat duvarından aşağıya düştü. Duvar ile ev arasında sıkışan dananın sesleri üzerine Soysal, danayı düştüğü yerden kendi imkanları ile kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat boyunca danayı sıkıştığı yerden kurtarmak için çabaladı. Daha sonra olay yerine gelen vince halatlarla bağlanan dana sıkıştığı yerden kurtarılarak evin bahçesine alındı. Arka bacağının birinde kırık olduğu belirlenen dana evin bahçesine iplerle bağlandı. Kurbanlık sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




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