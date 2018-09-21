Kader Seyram Kocaeli'nde

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mogolistan Muslumanları Toplulugu Lideri Kader Seyram'ı makamında ağırladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mogolistan Muslumanları Toplulugu Lideri Kader Seyram ile bir araya geldi. Oldukça samimi ve verimli geçen görüşmede iki ülke arasında son yıllarda yakalanan iş birliğinin yerel yönetimler arasında olmasından duyulan memnuniyet de dile getirildi. Moğolistan'ın tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun abidelerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra Türkiye'nin kökleri asırlar öncesine dayanan Türk-Moğol ilişkilerine özel önem atfetmesi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesi yönünde çaba sarf edildiğini dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “TDBB olarak

Moğolistan'daki yerel yönetimlerle yakın iş birliği içindeyiz. Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birlikte Moğolistan'daki TDBB üyesi belediyelere yönelik olarak eğitim çalışmalarına çok önem veriyoruz” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Mogolistan Muslumanları Toplulugu Lideri Kader Seyram'ın kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Moğolistan ile olan ilişkilerimizi her boyutta artırmak istiyoruz. Moğolistan'daki insan kaynağının iyi yetiştirilmesi için Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarla birlikte TDBB olarak gerekli çalışmaları yapabiliriz. Moğolistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimize de bizden selam götürün. Türkiye onların ve Moğolistan'ın yanındadır. TDBB olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek çalışacağız” şeklinde konuştu.

Mogolistan Muslumanları Toplulugu Lideri Kader Seyram kendisini kabul eden ve hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu'na teşekkür ederken, Moğolistan Müslüman Topluluğu olarak Türkiye'nin ülkelerine verdiği destek için teşekkür etti. Türkiye olarak ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştirmek için tüm kurumlarıyla dünya üzerinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bütün dünyada insanlığın ortak birikimini ve Anadolu'nun kadim irfan geleneğini geliştirmek için çabalayan Türkiye'nin tek gayesi dünyada güzel insanların yetişmesidir. Bu insanların dünyanın huzuruna ve kardeşlik anlayışına katkı sağlamak en güzel hedeflerdendir” dedi. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.