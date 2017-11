Kadın sağlığı ve kadına şiddet Kocaeli’de konuşuldu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Fuar içi Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen programda Kocaeli Valisi Hüseyin aksoy’un eşi Hülya Aksoy da katılarak kadınlarla bir araya geldi. Etkinliğe Aksoy’un yanı sıra AK Parti Kocaeli Millet Vekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürü Bekir Yümnü ve çok sayıda kadın katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürü Bekir Yümnü, “Kadına yönelik şiddetle mücadele bu programın bir parçasıdır. Bu manada bizlerin de program içerisinde önemli görevler üstlenebileceğimizi düşünüyorum. Dinimizde ve kültürümüzde çok önemli yer tutan, hayatımızın her döneminde bizlere sevgi, hoşgörü ve özveri ile destek olan kadınlarımız her zaman el üstünde tutulmayı, sevgiyi ve saygıyı hak ediyorlar. 25 Kasım Kadınlar Günü kadına şiddete mücadele günü, kadınlarımızın paylaşıldığı, maruz kaldınlara yönelik kötü davranışların engellenmesi için çözüm arandığı ve tüm dünyada kadına yönelik farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletlerin aldığı karar ile ilan elden bir gündür. Kadına yönelik sergilenen her kötü davranış, insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde eğitimin önemi çok büyüktür” dedi.

Daha sonra söz alan Hülya Aksoy ise kadın sağlığına yönelik yaptıkları çalışmalara değinerek, “Kocaeli’de kadınları kendi sağlıkları ve hakları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için bir proje başlattık. Proje kapsamında cinsel yola bulaşan hastalık, menopoz, üreme sağlığı, kadına şiddet, uyuşturucu ve sigara gibi belirli konularda sizleri bilinçlendirmek istiyoruz. Aslında sizler bu konuları hepiniz biliyorsunuz ama bazı şeyleri bilmek yetmiyor, uygulamak gerekiyor. Biz kadınlar hep kendimizi ihmal ederiz, öncelik hep kocalarımız, çocuklarımızdır, evimizdir. Onlara hep daha fazla faydalı olmak için çalışırız ama kadın sağlıklı olacak ki bunları çok daha faydalı yapabilsin” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Kocaeli Valiliği himayesinde, Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" çalışmaları kapsamında, Dr. İnci Sobi tarafından kadınlara meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararları konularında eğitim verildi, kendi kendine meme muayenesini anlatan video gösterimi yapıldı.

Kadınların tarafından yoğun ilgi gören program katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.