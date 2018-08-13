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13 Ağustos 2018 12:32

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2018-2019 Sezonu fikstürü belli oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonu fikstürü, gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2018-2019 Sezonu fikstürü belli oldu

13 Ağustos 2018 12:32


Sheraton İstanbul Ataköy’de gerçekleştirilen ve ligin yayıncı kuruluşu olan Tivibu Spor’un yanı sıra TBF TV’nin YouTube kanalından da naklen yayınlanan fikstür çekimine, TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, TBF Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Koordinatörü Murat Tümer ve takım temsilcileri katıldı.


TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün’ün açılış konuşması ile başlayan kura çekiminin ardından KBSL Koordinatörü Murat Tümer kura çekimi ile ilgili teknik detayları paylaştı. Kura çekimini gerçekleştiren takımların temsilcileri kısa konuşmalarla yeni sezon öncesi bütün takımlara şans dilediler.


Temsilcimiz İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Öztürk konuşmasında “ diğer takımlardan farklı olarak bir proje takımı olduklarını ve Belediye Başkanımızın Dr. Nevzat Doğan’ın önderliğinde “Haydi Basketbola” projesiyle basketbol kültürünü İzmit’te tekrar canlandırdıklarını belirtti. Dört sene de ciddi bir başarı göstererek takım Süper Lige çıktı, bu senede bütün sporseverleri ve Kocaelili hemşerilerimizi maçlara beklediğini ifade etti. Güzel bir sezon geçmesini dileyerek bütün takımlara başarılar diledi. Kura çekimine ayrıca Başkan Muhammet Öztürk ile birlikte, kulüp başkan yardımcısı Ahmet Emre Ercanlı, Kulüp Manejeri Onur Berber katıldı. Temsilcimiz ilk hafta evinde Adana Basketbol ile karşılaşacak. Lig ise 13 Ekim 2018 de başlayacak.




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