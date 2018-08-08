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08 Ağustos 2018 11:59

Kadınlar Kulübünden Huzur Evine ziyaret

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri Kocaeli Huzur Evi’nde kalan çınarları ziyaret ederek, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini gösterdiler.

Kadınlar Kulübünden Huzur Evine ziyaret

08 Ağustos 2018 11:59


Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyesi kadınlar yaşayan çınarları unutmuyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in göreve gelmesi sonrasında hayata geçirdiği Alo Evlat projesi ülke genelinde örnek olurken, Kartepeli Kadınlarda yaşayan çınarları yalnız bırakmıyorlar.


Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri Kadın ve Aile Hizmetlerinden Sorumlu Nurdan Köksal önderliğinde Kocaeli Huzurevi’ni ziyaret ettiler. Çeşitli hediyelerle birlikte büyüklerini ziyaret eden kadınlar, sıcak sohbetlerle kaynaşmanın en güzel örneğini gösterdiler. Kocaeli Valiliği tarafından sağlanan imkanlar içerisinde yaşamlarını idame ettiren Huzur Evi sakinleri anılarını misafirlerine anlatıyorlar.


Kadın ve Aile Hizmetlerinden Sorumlu Nurdan Köksal “Kadınlar Kulübü olarak kültür gezilerimiz ve sosyal etkinlikler düzenlemekteyiz. Kadılara yönelik yapılan projelerin karşılık görmesi herkesi memnun etmektedir. Yaşayan çınarlarımızı ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını gösterdik. Bizleri karşılarında görünce çok sevindiler. Bu durum bizleri de memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.




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