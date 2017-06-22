Kadınlara yönelik çalışmalar tek elden yürütülecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği, kadınlara hem spor yaptırarak sağlıklarına önem vermeyi hatırlattığı hem de kadını sosyal hayata kattığı “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile daha da büyüyecek.

Türkiye’ye örnek olan “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi başta olmak üzere yeni kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’nin farklı daire başkanlıkları ve müdürlüklerinin kadınlar için yürüttü çalışmaları tek elden toplayacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı birimler tarafından kadınlar için yürütülen çalışmalar yeni kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde devam edecek. Yeni kurulan, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesine dahil olacak birimlerle bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Akademi Lise’de gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç, Sağlık İşleri Şube Müdürü Yılmaz Oktay, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarigül veEvden Okula Haydi Anneler Spora” projesinde görevli antrenörler katıldı. Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, farklı birimler tarafından yürütülen çalışmaların yeni kurulan müdürlük bünyesinde toplanarak kaynakların daha etkin kullanılacağını belirtti. Ali Bilgi, “Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü devam eden işlerin daha kurumsal bir şekilde yürümesine yardımcı olacak. Ayrıca sadece kadını değil aileyi de kapsayacak projeler geliştirecek” dedi.