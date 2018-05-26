Kadınların ücretsiz spor yapacağı merkeze görkemli açılış

Başiskele Belediyesi tarafından kadınların sosyal alanda kendilerini geliştirebilmeleri, ücretsiz bir şekilde spor yapabilmeleri amacıyla geçtiğimiz aylarda Altınkent Mahallesi’nde yapımına başlanılan Rabia Hatun Bayan Eğitim ve Spor Merkezi, açıldı. Toplam bin 200 metre karelik arsa içerisinde 400 metre kare alan üzerine yapılan ve kadınlara ücretsiz olarak hizmet verecek olan Rabia Hatun Bayan Eğitim ve Spor Merkezi, düzenlenen iftar yemeği öncesi Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın katılımı ile açıldı. 2 kattan oluşan ve içerisinde çocuk oyun odası, derslik, spor salonu ve soyunma odalarının yer aldığı merkezin açılış töreninde Başkan Ayaz’ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

“Bizden talep edilip de yapmadığımız hiçbir konu kalmayacak”

Açılış töreninde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, vatandaşların en iyi şekilde yaşayabilmeleri için çalışmalarını sürdüklerini belirterek, “Bu tesisimiz özellikle hanımefendilere hizmet verecek bir tesisimiz. Altınkent Mahallemiz’de atıl olarak yapılmış olan ve hatta 3. katında kaportacının dahi olduğu kağıt üzerinde gözüken iş merkezleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız’ın girişimleri ile birer eğitim yuvasına dönüştü. Altınkentimiz’de şikayet edebileceğimiz hemen hemen hiçbir atıl yapı, atıl bir alan kalmadı. İnşallah toplu yerleşimin hemen arkasında okul ile birlikte bulunan vadinin yolunu da yaptığımız zaman bizden talep edilip de yapmadığımız hiçbir konu kalmayacak” dedi.

“İyi ki varsınız”

Çalışmalarla vatandaşların güvenini kazandıklarını dile getiren Ayaz, “Yolların genişletilmesi, aydınlatılması, çimlerin biçilmesi, spor salonları, eğitim binaları ve bunların haricinde çocuklarımız için yapılmış olan park ve bahçelerin her biri size ananızın ak sütü gibi helal olsun. Çünkü ödeyen sizsiniz, bize görev veren sizlersiniz. Sizlerle birlikte olmak, sizlere hizmetkar olmak, sizlere hizmet etmek, sizlerle sokakta, camide, sağlık ocağında Belediye binasında, burada ve diğer sporlarımızda, nerede olursa olsun Başiskele çatısı altında sizinle nerede karşılaşırsak karşılaşalım sizin önünüzde eğilmek, elini öpmek bir şereftir. İyi ki varsınız, sizi seviyor, Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

“40 bin hanımefendinin rahatça spor yapabilmeleri için tesisler kurduk”

Başkan Ayaz’ın ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Zekeriya Özak, Başiskele Belediyesi’nin her zaman hizmetleri ile adından söz ettirdiğini dile getirerek, “Bugün yine Başiskele Belediyemiz’in güzel bir açılışı ile bir aradayız. Bu bilinçle halkımızın daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için Kocaeli genelinde birçok çalışma yaptık. ‘Çocuklar Okula, Hadi Anneler Spora’ kampanyamızla bugüne kadar 40 bin hanımefendinin rahatça spor yapabilmeleri için tesisler kurduk. Birçok da spor aktivitemiz var, sporu hiçbir zaman hayatınızdan eksik etmeyin. Böyle bir güzel mimari eseri ve içerisindeki güzel konsepti ile bayanlara hizmet verecek olan bayan eğitim merkezinin Başiskelemize kazandırmış olmasından dolayı Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve ekibine huzurlarınızda Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Kurdeleyi kesen Başkan Ayaz ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Rabia Hatun Bayan Eğitim ve Spor Merkezi’ni gezerek, tesiste incelemede bulundular. Tören iftar yenmeği ile son buldu.