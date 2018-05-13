Kadir Akaras, Kitap Fuarı’nda okurları ile biraraya geldi

Kitap Fuarı’nda araştırmacı yazar Kadir Akaras, “Birlikte Yaşama Sanatı” konulu söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Son gününde yoğun bir ilgiyle devam eden Kitap Fuarı’nda, yazar ve şairler okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda, araştırmacı yazar Kadir Akaras “Birlikte Yaşama Sanatı” konulu söyleşide kitap fuarı ziyaretçileriyle buluştu. İradenin ümmeti, aileyi ve ülkeyi bir arada tutması için gerekli olduğunu belirten Akaras, “Sevgi ile nefreti birlikte kendi içerisinde yaşayabilen insan, sosyal nokta da birçok farklı fikirdeki insanı bir arada tutmayı başarabilen insandır. İrade ümmeti, aileyi ve ülkeyi bir arada tutabilmek içindir. Bir ülkenin vatandaşları bir millet olabilmek için bir iradenin varlığının olduğunun bilincinde olmalıdır. Ülke içerisindeki millette ortak paydalar ve ortak bir irade yoksa o milletin bir arada olması zordur. Aynı şekilde ümmet de böyledir. Ümmet içerisindeki irade, önder yoksa ümmet diye bir şey olmaz. İslam bir arada olmayı insanların iradesini ortaya koyarak yaşamasını istiyor” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Akaras “Kuran’a, peygambere ve ehli beytine baktığımızda birlikte yaşamanın ve iradenin olduğunu görüyoruz. Ümmet, bir binanın kolonları ve kirişleri gibi olmalıdır. Bu birlikteliği sağlayan sevgidir. Ümmet içerisinde birisi Şii olur, birisi Sünni olur, birisi zenci olur, birisi beyaz olur. Önemli olan bizim bir arada tutan iradedir. İşte bu birlikteliği sağlamak sanattır” diye konuştu.