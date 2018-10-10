Kafası okul merdivenlerinin korkuluklarına sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Topçular İlköğretim Okulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken kafası okulun girişindeki merdivenlerin demir korkuluklarına sıkışan 7 yaşındaki öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı. Haberi alan anne koşarak okula gelirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'nde bulunan Topçular İlköğretiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Muhammet Burak Kaçar'ın kafası bir anda üzerinden atlamaya çalıştığı okulun girişinde bulunan demir korkulukların arasına sıkıştı. Muhammet Burak Kaçar'ın kafasının demir korkuluklara sıkıştığını gören arkadaşları durumu hemen okul yönetimine bildirdi. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 dakikalık çabanın ardından küçük çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı

Oğlunun kafasının demir korkuluklara sıkıştığını haber alan anne Özlem Kaçar hemen okula gelerek oğlunu sakinleştirdi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise Muhammet Burak Kaçar'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan 15 dakikalık çabanın ardından küçük çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince sağlık kontrolü yapılan Kaçar'ın durumunun iyi olduğu belirlendi.

“Biz zorlamadık, okul yönetimimiz sağ olsunlar itfaiyeyi aramışlar”

Muhammet Burak Kaçar yapılan sağlık kontrolünün ardından derse gönderilirken olayı anlatan anne Özlem Kaçar, oğlunun kafasının demir korkuluklara sıkıştığını duyduğunda koşarak okula geldiğini ifade ederek, "Arkadaşları ile onarken korkulukların üzerinden atlamaya falan çalışmış. Biz zorlamadık, okul yönetimimiz sağ olsunlar itfaiyeyi aramışlar. Gelip kurtardılar” dedi.