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10 Ocak 2017 16:15

Kafasına saman balyası düşen şahıs hayatını kaybetti

Kafasına saman balyası düşen şahıs hayatını kaybetti

10 Ocak 2017 16:15

Kocaeli’de hayvanlara saman vermek için ahıra giden bir şahıs, kafasına saman balyası düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.
Olay, Karamürsel İnebeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvanlara saman vermek için ahıra giden Cengiz Satılmış’ın, uzun süre eve gelmemesi üzerine eşi merak edip ahıra gitti. Ahır’ın içerisinde Satılmış’ın cansız bedenini gören eşi, köy kahvesine giderek yardım istedi. Satılmış’ın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri Satılmış’ın başına düşen saman balyası sonucu yaşamını kaybettiğini bildirdi. Cengiz Satılmış’ın cenazesi dün İstanbul, Mustafa Kemal Mahallesi Cem evinden kaldırılarak toprağa verildi.



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