Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 12:21

Kafkasya kültürü Kocaeli’de yaşatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde düzenleyeceği 2.

Kafkasya kültürü Kocaeli’de yaşatılacak

09 Ağustos 2018 12:21

Kafkasya Yaz Şenliklerinde, Kafkasya kültürü Kocaeli’ye taşınacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde 2. Kafkasya Yaz Şenlikleri’ni düzenleyecek. Gürcü ve Çerkezler’in oluşturduğu Abhaza topluluğunun yer aldığı Kocaeli’nde üç gün sürecek şenlikte tanınmış sanatçıların konserleri yer alacak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi koordinasyonunda düzenlenen şenliğe katılımın yoğun olması bekleniyor. Şenlik boyunca Viral Cemal, Melih Kahveci, Afak Meydanlı ve Öykü Gürman konserleriyle etkinliğe renk katacak. Ayrıca şenlik boyunca Kafkasya ve Türk Halk Oyunları, animasyon ve gösteri şovları, palyaço gösterisi, yöresel oyunlardan örnekler sergilenecek. Öte yandan, yerel sanatçılar konserleriyle vatandaşları eğlendirecek.


Şenlik kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 8 otobüs Gölcük ilçe merkezinden etkinlik alanına ring seferler yapacak. Katılımcılar için otoparkın oluşturulacağı alanda ayrıca engelli vatandaşlar için engelli aracı, ambulans ve sağlık görevlileri de hazır bulunacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç