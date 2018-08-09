Kafkasya kültürü Kocaeli’de yaşatılacak

Kafkasya Yaz Şenliklerinde, Kafkasya kültürü Kocaeli’ye taşınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde 2. Kafkasya Yaz Şenlikleri’ni düzenleyecek. Gürcü ve Çerkezler’in oluşturduğu Abhaza topluluğunun yer aldığı Kocaeli’nde üç gün sürecek şenlikte tanınmış sanatçıların konserleri yer alacak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi koordinasyonunda düzenlenen şenliğe katılımın yoğun olması bekleniyor. Şenlik boyunca Viral Cemal, Melih Kahveci, Afak Meydanlı ve Öykü Gürman konserleriyle etkinliğe renk katacak. Ayrıca şenlik boyunca Kafkasya ve Türk Halk Oyunları, animasyon ve gösteri şovları, palyaço gösterisi, yöresel oyunlardan örnekler sergilenecek. Öte yandan, yerel sanatçılar konserleriyle vatandaşları eğlendirecek.

Şenlik kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 8 otobüs Gölcük ilçe merkezinden etkinlik alanına ring seferler yapacak. Katılımcılar için otoparkın oluşturulacağı alanda ayrıca engelli vatandaşlar için engelli aracı, ambulans ve sağlık görevlileri de hazır bulunacak.