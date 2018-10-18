Kağıtspor Bosna Open şampiyonu oldu

Ulusal ve uluslararası turnuvalardaki başarıları ile adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Kağıtsporlu Judocular, Bosna Open Şampiyonası'ndan 13 Madalya ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Judocuları Bosna Open müsabakalarından şampiyon olarak döndü. Bosna Hersek'te 31 ülkeden 129 kulüp ve 1024 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonadan mavi-beyazlı judocular 13 madalya elde etti.

Bosna Open Judo kupasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Judocular yarışmada 8 Altın, 4 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandılar. Yıldızlarda Yaren Kömürcü, Ali Bozkurt, Şeydi Güneş, Muhammet Yazıcı, Ümitlerde Ayşenur Sülün, Müberra Güneş, Buket Nur Karabulut, Ayşenur Tunca 1'inci olurken, Sıla Ersin ve Ahmet Efe Yiğit yıldızlarda, Duygu Yener ve Hilal Özbek Ümitlerde 2'inci Yaren Kömürcü de 3'üncü oldu.

Mavi Beyazlı judocular, elde ettikleri bu başarı ile şampiyonaya katılan tüm ülke ve kulüpleri geride bırakarak en çok derece kazanan kulüp olarak şampiyon oldular.