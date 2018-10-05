Kağıtspor Kulübü'nden voleybol A takımı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, bu sezon 2'inci Lig de yarışacak olan Voleybol A takımını oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü bu sezon salon sporlarında da atağa geçti. Basketbolun ardından voleybolda üst yapıyı yeniden oluşturan mavi beyazlılar, bu sezon 2.Lig'de Kocaeli'ni temsil edecek olan diğer takım olan Voleybol A takımını oluşturdu. Büyükşehir Kağıtspor, bu sezon Voleybol 2. Liginde Kocaeli gençlerinden oluşan bir ekiple mücadele edecek. Voleybol Erkekler 2. Lig'inde mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Voleybol takımını, Kağıtspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde bir araya geldi.

Törene Büyükşehir Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal ve Voleybol Branş Kordinatörü Feyyaz Karabıyık katıldı. Törende Baş Antrenör Ahmet San, Yardımcı Antrenörler Yahya Tanta ve voleybolcular Oğuz Acar, Taner Fındıkçı, Umut Albayrak, Oğuzhan Boy, Yunus Emre Çokgüler, Ömer Faruk Ançel, Fatih Turgut, Kaan Daştan, Hasan Uzun da hazır bulundu. Mavi Beyazlı sporcular Erkekler Voleybol 2. Liginde ilk maçına 7 Ekim Pazar günü Akyazı Belediye Spor karşısında çıkacak.