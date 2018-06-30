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30 Haziran 2018 09:57

Kağıtspor kürsüye abone oldu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Judocular, Bosna Hersek’te yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasının ilk gününde kürsüye 4 madalya kazandı.

Kağıtspor kürsüye abone oldu

30 Haziran 2018 09:57


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu judocular 28-30 Haziran tarihleri arasında Bosna Hersek’te yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasında adeta kürsüye abone oldu. 42 ülkeden toplam 256 judocunun katıldığı şampiyonada Mavi Beyazlı beş sporcu milli takım adına katıldıkları şampiyonanın ilk gününde kürsüye ambargo koydu.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporun başarılı judocuları ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyor. Milli takım adına katıldıkları Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasında 5 sporcunun yarıştığı şampiyonanın ilk gününde, mavi beyazlı judocular 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada 50 Kg Emirhan Karahan sırasıyla, Estonya, İsrail, Macar rakiplerini yenerek finalde Rus İznaur Saaev ile eşleşti. Müsabakada rakibin atağına karşılık veremeyen Karahan, gümüş madalyanın sahibi oldu.


50 Kg’daki diğer judocumuz Muhammed Demirel, 40 Kg Müberra Güneş ve 44 Kg’da Merve Azak 3. oldular. Şampiyon judocularımız şampiyonanın ilk gününde 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya daha imza atması otoriteler tarafında takdirle karşılandı.




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