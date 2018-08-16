Kağıtspor tarihinde bir ilk

Tarihinde yüzlerce başarı bulunduran Türkiye’nin en köklü amatör spor kulüplerinden Büyükşehir Kağıtspor, Güreş branşında önemli bir başarıya imza attı. Alt yapıya yaptığı yatırımlar ile minik güreşçiler yetiştirmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Güreş takımı hem serbestte hem de greko-romen stilde takım halinde Türkiye 2. olarak önemli bir başarı elde etti.

Grup elemelerinin başarı ile geçip son 16’ya kalan Büyükşehir Kağıtsporlu Güreşçiler 100 Kulüpten 550 Sporcunun katılımıyla Ankara’da düzenlenen 11-12\13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasına katıldı. Dereceye ve klasmana giren sporcular ile beraber 61 puanla Kağıtspor Güreş Takımı Minikler Türkiye 2.si oldu.

Serbest stilde 12 – 13 yaş kategorisinde 52 kg Hüseyin Yıldırım 1. olurken 30 kg Valit Yunusoğlu ve 34 kg Can Altun 7’inci, 41 kg Batuhan Kalaycı 5, 48 Kg Muhammet Enes Yavuz 5, 48 kg Zeki Karaaslan 8, 11 yaş kategorisinde Hasan Hüseyin Çakırkaya 3. olmayı başardı.

7-12 Ağustos Tarihleri Arasında 80 Kulüpten 240 Sporcunun Katılımıyla Ankara’da Düzenlenen 11-12\13 Yaş Minikler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında şampiyon sporcular 95 Puan toplayarak Minikler Türkiye 2. si oldular. Bu sonuçlar ile Kağıtsporun başarılı güreşçileri iki stildede önemli bir başarı sağladı.

Greko Romen stilde 11 yaş kategorisinde 30 kg Hasan Hüseyin Çakırkaya 1’inci, 12 – 13 yaş kategorisinde 30 kg Valit Yunusoğlu 3., 34 kg Abdullah Duman 2., 41 kg Bedirhan Karakaya 2. 52 kg Hüseyin Yıldırım 1., 80 kg Ali Safarov 5. oldular.