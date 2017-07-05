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05 Temmuz 2017 15:22

Kağıtspor’lu Ayşe Dudu Asya Tekvando’da gururlandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı milli sporcusu Asya Dudu Karatay, Asya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Kağıtspor’lu Ayşe Dudu Asya Tekvando’da gururlandırdı

05 Temmuz 2017 15:22


2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na hazırlanan Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, 13 kişiyle katıldığı 3. Asya Tekvando Şampiyonası’nda 10 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı Para-Tekvandocusu Ayşe Dudu Karatay, K42 +58 kilo da mücadele etti.


Zorlu geçen turnuvada Altın madalya kazanan milli sporcu Türkiye’nin başarısında büyük söz sahibi oldu. Para-Tekvando branşının 2020 yılından itibaren Paralimpik oyunlara dahil edilmesi kararının ardından Dünya Tekvando Federasyonu, bu branşın gelişmesi için çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda kıta şampiyonaları dünyadaki tüm ülkelere açık hale getirildi.


Güney Kore’nin Chuncheon kentinde düzenlenen 3. Asya Tekvando Şampiyonası’nda 4 kıtadan ülkeler katılarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yolunda avantaj elde etmeye çalıştı. Türkiye Para- Tekvando Milli Takımı, 13 kişiyle katıldığı şampiyonada 2’si altın, 3’ü gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak önemli bir başarı kazandı. Türkiye Para- Tekvando Milli Takımı, şampiyonayı bayanlarda takım halinde zirvede tamamladı. Ay-yıldızlı milliler, erkeklerde ve genel sıralamada ise 3. sırayı elde etti.




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