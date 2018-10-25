Kağıtsporlu bilek güreşçiler madalyayla döndü

Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Milli Takımımızı temsilen mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu Bilek güreşçiler şampiyonadan iki madalya ile döndüler.

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF) tarafından organize edilen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 21. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu bilek güreşçiler şampiyonadan iki madalya ile döndüler.

Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada Bedensel Engelliler, 21 yaş altı gençler sol kolda yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Şehmus Ertem 55 kg'da Dünya 2'incisi oldu. Bedensel engelliler kadınlar (oturarak) sol kolda mücadele eden Mavi Beyazlı bir diğer sporcu Meryem Yıldırım ise +65 kiloda dünya üçüncüsü olmayı başardı.