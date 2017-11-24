Kağıtsporlu Bilek Güreşçiler Polonya’da tarih yazdı

Dünyanın en prestijli bilek güreşi turnuvalarından olan Rumia Zloty Bilek Güreşi Dünya Kupası 19-21 Kasım tarihleri arasında Polonya’da yapıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcuları da kürsüye çıktı. Kentimizden turnuvaya katılarak milli takımımız adına mücadele eden sporcular; 2 kupa ve 4 madalya kazanarak ülkemize büyük sevinç yaşattı.

Rumia Zloty Bilek Güreşi Dünya Kupası’na 23 ülkeden 674 sporcu katıldı. Milli takım adına mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı bilek güreşçilerden; Şehmuz Ertem gençler 55 kilo sağ ve sol kolda Dünya 1.’si, Kenan Eroğlu ise büyükler 70 kiloda sağ ve sol kolda Dünya 2.’si olarak şampiyonayı noktaladı.2017 yılının son ve önemli şampiyonasında kürsüye çıkan milliler bayrağımızı göndere çektirme ve İstiklal Marşımızı okutmanın gururunu yaşadı.