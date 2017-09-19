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19 Eylül 2017 15:32

Kağıtsporlu boksör, uluslararası turnuvada 2. oldu

Milli takımı temsil eden Kağıtsporlu Boksör Musa Özay, Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nda 2.

Kağıtsporlu boksör, uluslararası turnuvada 2. oldu

19 Eylül 2017 15:32

olarak gümüş madalya kazandı.


Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl 31.’si düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, 11-17 Eylül tarihleri arasında yapıldı. İstanbul’un ev sahipliğinde Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya 13 ülkeden, 120 sporcu katıldı. Turnuvaya ilimizden Büyükşehirli Musa Özay katıldı. Milli takım adına ter döken başarılı boksör çıktığı altı karşılaşmanın beşini kazandı, fakat final maçında rakibine talihsiz şekilde yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Zorlu karşılaşmalara sahne olan şampiyona sonucunda milli takımımız toplamda 41 madalya kazanarak turnuvayı noktaladı. Turnuvada dereceye giren sporcular kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.




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