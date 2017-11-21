Kağıtsporlu boksörlerden 3 madalya

Türkiye Boks Federasyonunun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan Büyük Erkekler Türkiye 2.Grup Ferdi Boks Şampiyonası Amasya’da yapıldı. Şampiyonada 27 ilden 111 sporcu 10 siklette ringe çıkarak mücadele etti. Müsabakalarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu boksörler bir gümüş ve iki bronz madalya ile şampiyonayı noktaladı. Amasya’daki zorlu turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü boksörlerinden Emrah Alioğlu 91 kiloda gümüş madalya, Talha Aktürkoğlu 56 kiloda bronz madalya ve Kadem Topçu 60 kiloda bronz madalya kazandı. Büyük sevinç yaşayan mavi beyazlı boksörler Aralık ayından yapılacak olan Türkiye Büyük Erkekler Boks Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Büyük Erkekler Türkiye 2.Grup Ferdi Boks Şampiyonası sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları federasyon yetkilileri ve protokol tarafından verildi.