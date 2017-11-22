Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 16:25

Kağıtsporlu eskrimci Trabzon’dan bronz madalya ile döndü

Kocaeli Belediyesi Kağıtspor eskrim sporcusu İpek Gürsü, Süper Minikler ve Minikler Epe Açık turnuvasından bronz madalya ile döndü.

Kağıtsporlu eskrimci Trabzon’dan bronz madalya ile döndü

22 Kasım 2017 16:25


Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Süper Minikler ve Minikler Epe Açık turnuvası, Trabzon’daki Yomra Spor Salonunda yapıldı.8 ilden 15 kulüp ve 39 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu eskrimci İpek Gürsü bronz madalya kazandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün gelecek vaat eden minik eskrimcisi İpek Gürsü çeyrek finallerde; Akdeniz Yükseliş Spor Kulübünün sporcusu Ela Çolak’ı geçmesine rağmen ikincilik mücadelesini talihsiz şekilde Kayra Naz Özcan’a kaybederek turnuvada bronz madalyanın sahibi oldu.


Dereceye giren sporcular madalyalarını Trabzon ili Yomra ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Antalya ili Gazipaşa ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ertuğrul Yıldız’ın elinden aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
14
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç