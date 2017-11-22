Kağıtsporlu eskrimci Trabzon’dan bronz madalya ile döndü

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Süper Minikler ve Minikler Epe Açık turnuvası, Trabzon’daki Yomra Spor Salonunda yapıldı.8 ilden 15 kulüp ve 39 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu eskrimci İpek Gürsü bronz madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün gelecek vaat eden minik eskrimcisi İpek Gürsü çeyrek finallerde; Akdeniz Yükseliş Spor Kulübünün sporcusu Ela Çolak’ı geçmesine rağmen ikincilik mücadelesini talihsiz şekilde Kayra Naz Özcan’a kaybederek turnuvada bronz madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporcular madalyalarını Trabzon ili Yomra ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Antalya ili Gazipaşa ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ertuğrul Yıldız’ın elinden aldı.