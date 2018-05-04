Kağıtsporlu Eskrimciler, Şanlıurfa’dan bronz madalya ile döndü

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Şanlıurfa’da 15 ilden 116 sporcunun katılımıyla düzenlenen Büyükler Federasyon Kupasında Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu eskrimciler madalya için mücadele ettiler. 2 gün süren yarışmada Kocaeli’ni temsil eden mavi-beyazlı eskrimcilerden Gökçe Günanç ve Dilara Ünal, Epe kategorisinde mücadele etti. Yarışmanın sonunda Gökçe Günanç bronz madalya almaya hak kazandı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak, protokol tarafından verildi.