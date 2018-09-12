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Kağıtsporlu güreşçi, Balkan şampiyonu oldu

Bosna Hersek’te düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası’na Milli Takımı temsilen katılan Kağıtsporlu Yusuf Demir, Balkan şampiyonu oldu.

Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'na Milli Takımı temsilen katılan Kağıtsporlu Yusuf Demir, Balkan şampiyonu oldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün güreş branşı alt yapıya yaptığı yatırımlarla farkını göstermeye devam ediyor. Son olarak Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'na Milli Takımı temsilen katılan Kağıtsporlu Yusuf Demir, Balkan Şampiyonu oldu. Şampiyonaya damga vuran Güreş Milli Takımı sporcuları serbest stilde 8 altın, 1 gümüş, grekoromen stilde 6 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.


Serbest stilde 45 kg kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Yusuf Demir, rakiplerini bir bir yenerek finale çıkmayı başardı. Finalde altın madalyayı almayı başaran Yusuf Demir kürsüde yerinin aldı ve İstiklal Marşı'nı okuttu.

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