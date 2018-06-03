Kağıtsporlu izcilerden “Fetih” kampı

yıl dönümünde “Fetih ve Fatih” temalı kampta bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler Fatih ve Fetih temalı kulüp kampında buluştular. İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümü sebebiyle Kartepe ve Aytepe kamp alanlarında gerçekleştirilen ve Ramazan Akkuş ile Eda Gülez’in kamp müdürlüğünü üstlendiği kampa 150 izci, izci gönüllüsü ve liderler katıldı. Kampta, İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmed’in hayatı hakkında verilen bilgilerin ardından izciler bilgilerini sınadılar. Eğitimci liderler tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında obalar ve ekipler kıyasıya mücadele ettiler.

Kampın son akşamı gerçekleştirilen kamp ateşi programında izciler obalar ve ekipler halinde “Fatih ve Fetih” teması üzerine hazırladıkları şiir, marş ve oyunları sergilediler. Kamp ateşi programında izcilere eğitimci liderler tarafından içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı hakkında genel bilgiler verildi. Kamp boyunca izcilere eğitimci liderler tarafından matrak, mangala, okçuluk, dağ bisikleti ve sızma dallarında uygulamalı eğitim verildi. Kampın akşamı verilen temel astronomi eğitiminin sonunda izciler gök atlası yaptılar.