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27 Haziran 2018 10:58

Kağıtsporlu judocular, Avrupa Şampiyonası’nda

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ümit judocular, Avrupa Şampiyonası için yola çıktı.

Kağıtsporlu judocular, Avrupa Şampiyonası’nda

27 Haziran 2018 10:58


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ümit judocular, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için yola çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporun başarılı judocuları Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyor. Birçok müsabakalarda ülkeye madalyalar kazandıran şampiyon sporculardan yedisi, son olarak Bosna Hersek’e gidecek.


Mavi beyazlı Ümit Judoculardan 50 kilogramda Emirhan Karahan ve Muhammet Ali Demirel, 66 kilogramda Umalt Demirel,+90 kilogramda Ömer Kemal Aydın, 40 kilogramda Müberra Güneş, 44 kilogramda Merve Azak ve 48 kilogramda Buket Nur Karabulut milli takımı temsilen Avrupa Şampiyonasında mindere çıkacaklar.




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