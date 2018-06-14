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14 Haziran 2018 13:21

Kağıtsporlu judocular Eskişehir’den 15 madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Judocular, Eskişehir’de tamamlanan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda zirveye oturdu.

Kağıtsporlu judocular Eskişehir’den 15 madalya ile döndü

14 Haziran 2018 13:21

Eskişehir’de 757 sporcunun katılımıyla düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında Kağıtsporlu judocular 15 madalya kazanarak büyük başarı sağladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü judocularının da katıldığı turnuva zorlu karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonluk için büyük efor sarf eden mavi beyazlı minikler, bu yılda 15 madalya kazanarak zirvedeki yerini korudu. Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nı Mavi Beyazlı Judocular 6 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırada tamamladı. Sıralamada ikincilik Manisa üçüncülük Konya’nın oldu.




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