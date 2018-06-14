Kağıtsporlu judocular Eskişehir’den 15 madalya ile döndü

Eskişehir’de 757 sporcunun katılımıyla düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında Kağıtsporlu judocular 15 madalya kazanarak büyük başarı sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü judocularının da katıldığı turnuva zorlu karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonluk için büyük efor sarf eden mavi beyazlı minikler, bu yılda 15 madalya kazanarak zirvedeki yerini korudu. Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nı Mavi Beyazlı Judocular 6 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırada tamamladı. Sıralamada ikincilik Manisa üçüncülük Konya’nın oldu.