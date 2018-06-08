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08 Haziran 2018 11:43

Kağıtsporlu judoculardan madalya ambargosu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular Avrupa’da ve Balkanlar’da katıldıkları şampiyonalara madalya ambargosu koydu.

Kağıtsporlu judoculardan madalya ambargosu

08 Haziran 2018 11:43

Mavi Beyazlı judocular Tuğçe Beder ve Ayşenur Budak milli takım adına katıldıkları şampiyonalarda başarılı olarak, kürsüdeki yerlerini aldılar.


Avusturya’da düzenlenen ve 39 ülkeden 627 sporcunun yarıştığı Judo Gençler Avrupa Kupası’nda 48 kg’da Milli Takım adına yarışan Kağıtsporlu Tuğçe Beder, gümüş madalyanın sahibi oldu.


Bosna Hersek’te düzenlenen Judo Ümitler Balkan Şampiyonası’nda 52 kg’da Milli Takım adına mindere çıkan Kağıtsporlu Ayşenur Budak, finalde Bulgar rakibi G. Dimitrova’yı yenerek Balkan Şampiyonu oldu ve altın madalya aldı.




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