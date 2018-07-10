Kağıtsporlu Karadavut, Eskrimde Türkiye 2.’si

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Türkiye Eskrim Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Eskrim Epe-Flöre Süper Minikler ve Minikler Türkiye Şampiyonası Trabzon Yomra’da yapıldı. Şampiyonaya, epe ve flöre kategorilerinde toplam 106 sporcu katıldı. Müsabakalara ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı sporcusu Melike Karadavut da katıldı. Karadavut, önemli şampiyonadan gümüş madalya çıkartmayı başardı.

Zorlu geçen şampiyonada yarı finale kalan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Melike Karadavut, gösterdiği başarılı performans ile finale kadar yükselmeyi başardı. Büyükşehirli Karadavut, finaldeki rakibine talihsiz şekilde yenilerek ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.