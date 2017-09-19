Kağıtsporlu karateciler Akdeniz Şampiyonası’ndan 4 madalya ile döndü

Akdeniz ülkelerinin katılımıyla her yıl düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası’nın 26’ncısı, 16-17 Eylül tarihleri arasında Fas’ın Tangier kentinde düzenlendi. 11 ülkeden 273 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 20 erkek, 18 kız sporcu Türkiye adına tatamiye çıkarak mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü turnuvaya 6 sporcu ile katılarak milli takım adına tatamide ter döktü. Zorlu geçen karşılaşmalar sonucunda kürsü yapan sporcular; 50 kiloda Umay Tokcan U21 kategorisinde birinci, 57 kiloda Ekrem Altuner Yılmaz Ümitler kategorisinde birinci, 61 kiloda Ömer Özer Gençler kategorisinde ikinci, 59 kiloda Rabia Şentürk Gençler kategorisinde üçüncü oldu.

Tangier Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakaların sonucunda Türkiye, 6 altın, 7 gümüş ve 12 bronz kazanarak toplamda 25 madalya ile genel klasmanda üçüncü sırayı elde etti. Turnuva sonucunda dereceye giren sporcular kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.