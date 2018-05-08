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08 Mayıs 2018 18:05

Kağıtsporlu kareteciler Türkiye Şampiyonasını boş geçmedi

Kağıtspor, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası’nda önemli başarılar yakaladı.

Kağıtsporlu kareteciler Türkiye Şampiyonasını boş geçmedi

08 Mayıs 2018 18:05


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Karateciler, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonasını boş geçmedi. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen 29 ilden 69 kulübün katıldığı yarışmada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karatecilerden Umay Uygur, Gülsen Demirtürk, Nurbanu Çelik, Kübra Ertuğ’dan oluşan Büyük Bayan takımı kendi kategorisinde gümüş madalya kazandı. Fatma Naz Yenen, Rabia Şentürk, Doğa Hazal Karadeniz ve Dilara Ergün’den oluşan Ümit Genç Bayan takımı da bronz madalya almaya hak kazandı.


Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak, protokol tarafından verildi.




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