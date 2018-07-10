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10 Temmuz 2018 11:30

Kağıtsporlu minik güreşçiler umut veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu minik güreşçiler, grekoromen stilde de elde ettikleri başarılı sonuçlar ile adlarını Türkiye şampiyonasına yazdırdılar.

Kağıtsporlu minik güreşçiler umut veriyor

10 Temmuz 2018 11:30


2018 yılı Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye 11, 12, 13 yaş minikler grekoromen güreş grup müsabakaları Zonguldak ve Adıyaman olmak üzere iki grupta yapıldı. Zonguldak’taki şampiyonada 22 İlden 450 sporcu klasmana girebilmek için mücadele etti. Katılımın ve ilginin oldukça fazla oluğu minikler serbest güreş grup müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, serbest stilde almış olduğu başarılı sonuçlardan sonra grekoromen stilde de umut veren dereceler elde etti.


9-12 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan minikler, grekoromen Türkiye Şampiyonası öncesinde mavi beyazlı sporcular klasmana girmek için kıyasıya mücadele ettiler. 10 sporcu ile katıldıkları Zonguldak’taki grup müsabakalarında Büyükşehirli 8 sporcu, klasmana kalarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Önceki hafta İzmir’de gerçekleştirilen serbest stil müsabakalarında derece yapan sporculardan dördü grekoromen stil müsabakalarında da derece elde etti.


Şampiyonada 12-13 yaş kategorisinde Hüseyin Yıldırım 1. olurken, 30 kilogramda Halit Yunusoğlu ve 38 kg Abdullah Duman ikinci oldu. 11 yaş kategorisinde 30 kg’da Hasan Hüseyin Çakırkaya 3. olurken Bedirhan Karakaya, Batuhan Kalaycı, Magomed Megieva ve Can Altun klasmana girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.




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